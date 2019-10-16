مال وأعمال

كشف رئيس مجلس إدارة شركة الركب لخدمات النفط والكهرباء سعد القطان عن إطلاق الشركة لأول محطة وقود متنقلة بإنتاج محلي ومواصفات عالمية وحاصلة على موافقات UL-142 من الولايات المتحدة الاميركية، مؤكداً أن الركب هي الشركة الوحيدة في الكويت والشرق الاوسط في صناعة وإنتاج محطات الوقود المتنقلة.

وأضاف القطان في تصريحات خلال افتتاح جناح الشركة في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الرابع أن محطات الوقود المتنقلة تعد محطات متكاملة يمكن نقلها واستخدامها في المواقع التي لا يتوفر بها محطات وقود كالمواقع والمدن النائية والحديثة البنيان والمشاريع قيد الإنشاء،مشيراً الى أن الجهات المستخدمة لها تتمثل في الجهات الحكومية وشركات المقاولات والإنشاءات والشركات الصناعية وشركات الشحن والنقل.

وأوضح أن الركب حصلت على عديد من الاعتمادات الدولية وعدد من شهادات الأيزو في الجودة والسلامة والأمن من الجهات العالمية بناء على المواصفات الهندسية في المنتج، بالإضافة الى حصولها على شهادات الجودة الآيزو في تصنيع الخزان من الحديد الصلب.

