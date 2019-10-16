آراء

في الأيام الماضية خفقت قلوب الكويتيين قلقاً على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما كان يجري بعض الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة، فارتفعت أكف الضراعة في الكويت من الجميع مبتهلةً إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموه حفظه الله بالشفاء والسلامة وانهالت الدعوات والأمنيات الشعبية بكل عفوية لتعبر عن حب عميق يتملك الكويتيين بكل فئاتهم تجاه والدهم وكبيرهم وأميرهم.

وكم تتلهف القلوب اليوم لمقدم سموه عندما يحط طائره الميمون على أرض الوطن فتقر بطلعته العيون وتبتهج بحضوره النفوس.. فيمثل وصول سمو الأمير لوطنه وشعبه لقاء الروح بالجسد.. تلك المشاعر التلقائية التي يعبر فيها الكويتيون بالحب والترحاب واللهفة والشوق هي مشاعر صادقة وعفوية وتعكس خصوصية العلاقة بين القيادة والشعب في الكويت منذ القدم هذه العلاقة التي ترسخت جيلاً بعد جيل فأصبحت نموذجاً نادرا لعلاقة حاكم بشعبه، علاقة جسد واحد.

وما يؤكد على هذه الحقيقة التاريخية لخصوصية العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت أحداث ومواقف عده أبرزها وأهمها ماشهدته الكويت عبر تاريخها من التفاف الشعب حول حكامه في كثير من الأزمات والمعارك التي سبقت استقلال الكويت وما معركة الجهراء ومعركة حمض والصريف والرقة الا شواهد لتاريخ التآلف والتكاتف في الكويت.

وفي عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح برزت هذه العلاقة ذات الخصوصية المتفردة بين الكويتيين بكافة أطيافهم وبين حاكمهم من خلال النظام الدستوري للدولة الحديثة التي تقوم على أساس إرساء دعائم العدل والحقوق من جهة رأس السلطة، والدعم والمؤازرة والتفويض الديموقراطي الواثق من جهة الشعب.

وفي مرحلة لاحقة عبر الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت الراحل رحمه الله بقصيدة جسدت وحدة الشعب والقيادة المتأصلة في هذا البلد الطيب عندما قال:

«أنا وربعي كل أبونا جماعة..

الدين واحد والهدف خدمة الشعب»

هذه المعادلة المتوازنة والشفافة هي أيضا عنوان عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد رعاه الله، والذي يشكل امتداداً لعهود حكام الكويت المتعاقبين، سواء في مراحل الشورى التاريخية أو في مرحلة العهد الدستوري الحديث .

وفي استقبالنا لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد نجدها مناسبة يجب فيها اعادة التذكير بحقيقتين أساسيتين وهما أن سموه يشكل رصيدا استراتيجيا وصمام أمان للبلاد بخبرته وحنكته، والحقيقة الثانية أن المؤازرة الشعبية العفوية والثقة المطلقة برؤى سمو الأمير تمثل شرطا أساسيا لإعانة سموه على العبور بالبلاد الى بر الأمان في ظل المخاضات الاقليمية والدولية المتقلبة.

ولايخفى على الجميع مقدار الجهد والطاقة التي يبذلها سمو الامير لتحصين الكويت من كل مخاطر الصراعات والنزاعات التي تجري بالمنطقة دون توقف، ومن هنا يقوم الكويتيون بتقديم كل صنوف الدعم الشعبي لسموه لتمكينه من اداء مهامه ورسالته كوسيط عادل وكحكم نزيه وكقائد انساني في منطقة تشهد كافة انواع العبث السياسي والاستراتيجي.

وان أولى المسؤوليات التي علينا القيام بها هي العمل على تحصين جبهتنا الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية سياسيا ومجتمعيا لنكون خير عون لسموه في سعيه الدؤوب لتعزيز اجواء الاستقرار السياسي داخليا وخارجيا. حفظ الله صباح الأحمد والداً وأميرا وقائداً للإنسانية.

