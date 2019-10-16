آراء

انه ليوم سعيد اشرقت فيه سماء الكويت بالبهجة والبشرى بالعودة السالمة والمحمودة لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لاهنئ الشعب الكويتي والحكومة الكويتية بل واهنئ كل من يقيم على هذه الارض الطيبة بعودة والد الجميع سالما معافى، فوالله انك تلتمس الفرحة الصادقة في قلوب وعيون الجميع.

ولا عجب في هذا فصاحب السمو هو بالفعل والد للجميع وهو امير الانسانية صاحب القلب الكبير وصاحب العقل الراجح والانجازات ليس فقط على المستوى الكويتي بل على المستوى الاقليمي والعربي والاسلامي، فهنيئاً للكويت وشعبها بهذا القائد العظيم، وندعو الله العلي القدير ان يمتع صاحب السمو بموفور الصحة والعافية وان يديمه ذخراً للكويت وللعرب جميعا.

ان الايادي البيضاء للكويت قد بسطها صاحب السمو على بقاع الارض، فحيثما توجد ازمة انسانية او كارثة طبيعية او مشكلات سياسية تجد اسم الكويت في اول مبادرة للترميم والاصلاح.

فعلى سبيل المثال، بالنسبة لليمن فإن الكويت لم تغفل البعد الانساني في خضم الازمة الحالية، حيث التزمت بتقديم مساعدات اغاثية وانسانية سخية عبر منظمات الامم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية، وفي هذا المجال يتسارع العمل بصورة مكثفة وتنافسية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية وحتى الافراد.

وكلنا يعلم ان تلك الجهود الاغاثية تأتي منسجمة مع التوجه الانساني للكويت اميرا وحكومة وشعبا في مد يد العون لاشقائهم في اليمن والوقوف معهم في السراء والضراء.

ولابد من الاشارة الى ان الدعم الكويتي ليس غريبا على اليمنيين ولا يقتصر على الاغاثة الطارئة التي فرضتها ظروف الحرب لكنه ارتبط منذ عقود بدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية خصوصا في الصحة والتعليم والطرقات والجامعات ومختلف المجالات الاخرى.

