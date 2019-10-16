آراء

تحدّث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمّن هو خير الناس، والمؤهَّل للحصول على رِضا الله والقرب منه، يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ من خير رجالكم التقي الذي يتقي الله في أُموره كلّها النقي الذي يعيش نقاء الروح والقلب والحركة والحياة، على مستوى علاقاته العامّة والخاصّة، بالناس الأقربين والأبعدين السمح الكفين الذي يعيش السخاء في العطاء، بحيث ينفق ممّا رزقه الله تعالى، فلا يعيش البخل في نفسه فيما يتطلّبه الناس منه، أو في ما يشعر بحاجاتهم إليه النقي الطرفين النقي في سلوكه، فلا يجد في سلوكه أيّ خبث أو انحراف، أو أي عمل من الأعمال التي تثقل أخلاقية الناس البرّ بوالديه لأنّ الله تعالى أمر الإنسان أن يبرّ والديه، بالإحسان إليهما، والرعاية لهما، وتحمّل الأذى منهما»، هذا هو رجل الخير.

إنّ طيِّبة الإنسان في التعامل مع الآخرين وقضاء حوائجهم يمكن أن تكون سبباً لسلامته النفسية والبدنية، بل يمكن أن تطيل عمره. عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه الله تبارك وتعالى: عليَّ ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنّة». فعل الخير تبرز أصالة الإنسان وفطرته المجبولة على الخير، حيث تتدفَّق المشاعر الطيِّبة، وتتحرّك أفعال البرّ والعطاء، لتمنح السلام والرحمة والبركة للحياة والناس جميعاً، بما يشعرهم بإنسانيّتهم، ويجعلهم يتحسّسون آثار هذه الأفعال الحسنة في واقعهم الخاصّ والعامّ، ولقد حثّنا الله تعالى على التسابق لفعل الخيرات، تزكيةً للنفوس، وتعميماً للفوائد والآثار النافعة. ذلك، فإنّ الله تعالى يريد للإنسان في الحياة أن يفجّر طاقاته في نفع الناس، لأنّه سبحانه أعطانا هذه الطاقات، وحمّلنا مسؤولية أن نبذلها للناس فيما يحتاجون إليه. وفي الحديث عن الإمام الرِّضا (عليه السلام)، وقد سُئِل: مَن أحسن الناس معاشاً؟ فقال (عليه السلام): «مَن حَسُن معاش غيره في معاشه»، وسُئِل: ومَن أسوأ الناس معاشاً؟ فقال (عليه السلام): «مَن لم يعش غيره في معاشه». وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ خير العباد مَن يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، وإذا أُعطي شَكَر، وإذا ابتُلي صبر، وإذا ظُلم غفر». وقد ورد في الحديث عن الإمام عليّ (عليه السلام): «خير الناس مَن كان في يسره سخياً شكوراً...»، وعنه (عليه السلام): «خير الناس مَن طهّر من الشهوات نفسه، وقمع غضبه، وأرضى ربّه».

حبُّ الخير والعطاء والبذل، وإبراز الرحمة والعطف لمن يستحقّ، هو ما تحتاجه الكثير من المجتمعات التي تكابد الفقر والحاجة، وتستصرخ أصحاب الضمائر ليلتفتوا إلى أهمّية التكافل الاجتماعي في زمنٍ كثُرت الضغوطات والمتطلّبات، وبات الواقع مُثقلاً بكثيرٍ من الأزمات. لذلك علينا أن ندعم بعضنا بعضاً، وأن نساعد بعضنا بعضاً، كلٌّ بحسب إمكاناته وقدراته، وأن نعيش على أساس الرحمة والمحبّة، لأنّ ذلك هو ما يحبّه الله ورسوله ويرضيا عنه، و«المؤمن في رحمة الله مادام في عون أخيه المؤمن».

ونحن نعيش الذكرى الأولى لرحيل فقيدنا الغالي والعزيز على قلوبنا الوالد الحاج كاظم عبدالحسين والذي نعته آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى برجل الخيرات فقد غبت عنا ورحلت عنا وكنت نعم الربان ونعم الإنسان ونعم القائد وأكدت من خلال عملك أن إسلامنا العزيز هو إسلام المحبة والأخوة والمعاملة الحسنة والسلام وأن رضا الله تعالى في كل عمل هو أهم من كل شيء، كان همك الإسلام رغم مشاغلك وهمومك وآلامك وما أروع ما أدلى به آية الله العظمى الشيخ اسحق الفياض { إن أستاذنا وأستاذ الجميع آية الله العظمى المرحوم السيد الخوئي كان يحب الحجي حباً شديداً } ولنا أن نتساءل عن سر هذا الحب الشديد لو لم يكن عبداً صالحاً ورعاً تقياً مخلصاً لله تعالى.

والدنا الحاج كاظم رحمه الله تعالى أحب الله تعالى وأخلص في عمله لله تعالى وأحب أسرته وكان يرجو لهم الخير والصلاح أحب العلماء وكان ملازما لهم وعمل معهم في ميادين الخير المتنوعة أحب العلم فأنشأ دار التوحيد ودار الزهراء لتكونا منارة خير في عالمنا المليء بالظلامات أحب الفقراء والمساكين والأيتام فبادر وتسابق في فعل الخيرات انطلاقا من الحديث الشريف (خير الناس من نفع الناس) أحب التنظيم والترتيب في حياته فانطلق بتأسيس المؤسسات الفكرية والخيرية والتربوية والعلمية وغيرها ابتغاء للخير ولمنفعة الناس أحب المؤمنين في الله وتواصل معهم على الخير والمحبة والألفة والمودة فبادلوه الحب في قلوبهم.

ومن مبدأ الخير والتسابق في فعل الخيرات وخدمة الحجيج انطلق بحملة التوحيد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير الخدمة النموذجية لأداء فريضة الحج.

سيكون والدنا المرحوم الحاج كاظم بمشيئة الله تعالى نموذجا معطاء للعمل الخيري.

نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهمنا الصبر على فراقه العزيز علينا ولنا في رسول الله تعالى أسوة حسنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

