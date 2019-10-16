آراء

لطالما كانت هناك علاقة وثيقة جداً بين الاستخبارات الأميركية والصهيونية «إسرائيل» مع الكثير من قادة الاكراد في العراق تحديداً وسورية، منذ ستينيات القرن الماضي، العلاقة لا تقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي بينهم بل من كل النواحي المالية والعسكرية والتدريب، فقد كان الاكراد اليد القوية التي تنخر باستمرار في كيان الدول العربية والإسلامية «تركيا، العراق، سورية، ايران» لصالح أميركا والكيان الصهيوني، وتحرك الاكراد بايعاز اميركي نحو تنفيذ مشروع الانقسام وتفكيك الدول الإسلامية، حيث طالبوا بالانفصال عن دولهم الام، في العراق وتركيا والبعض منهم في سورية وايران بعد الثورة الإسلامية، وكان الدعم الصهيوأميركي بكل قوته من خلفهم منذ البداية الى انتهاء المشروع الذي شهد فشلهم جميعاً من إدارة وتخطيط الى التنفيذ.

وجاء الوقت الذي يتراجع هذا الدعم الصهيوأميركي للأكراد، نتيجةً للاحداث الاقليمية التي شدت من عود كيانات الدول المخطط تمزيقها، فتخلت أميركا ومن معها عن مشروع كردستان العراق الانفصالي ومن قبله مشروع الانفصال من تركيا وايران، وفي هذا الأسبوع سحبت قواتها عن المنطقة التي تسيطر عليها القوات السورية الديموقراطية الكردية التابعة بشكل معلن لأميركا، لتترك الميدان العسكري للقوات التركية والفصائل المسلحة الأخرى التي تتبناها تركيا من جهة، ومن جهة أخرى الجيش العربي السوري لمواجهة القوات السورية الديموقراطية التي تدعمها هي «أميركا»، وبدأت المعارك بينهم بشكل فوري منذ انسحاب الجيش الأميركي من تلك المناطق السورية.

أميركا سريعة جداً في خذلان الأصدقاء التاريخيين مقابل مصالحها، تاريخ مشترك ومشروع موحد مدته ستون سنة مزق بسنتين انطلاقاً من العراق وانتهاءً بسورية.

هذا درس واضح وصريح وتاريخي لكل الدول والجماعات التي وضعت آمالها بين يدي القادة الأميركيين، البيع في المزاد العلني العالمي مفتوح عند بوابة تعارض المصالح الأميركية في المنطقة، تدريجياً تنسحب أميركا من مواقفها وقراراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، «الشاطر من يتعلم من أحداث وأخطاء غيره».

