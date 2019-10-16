آراء

نبارك للشعب الكويتي عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بعد رحلة علاج تكللت بفضل الله بالنجاح ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه ثوب الصحة والعافية. صاحب السمو امير الانسانية وقائدها تعجز الكلمات في سطور قليلة ان تصف عظمة هذه الشخصية التي لم تتوقف حدودها على الكويت فقط بل بلغت العالم اجمع فشهادة العالم بانجازاته واياديه البيضاء لمشارق الارض ومغاربها جعلت العالم يقف احتراما واجلالا لصاحب السمو فلقب بفضل ما قدمه للعالم والانسانية «قائد العمل الانساني» والكويت بفضل سموه اصبحت «مركزا للعمل الانساني».

نعم اثمرت جهود صاحب السمو عن وضع الكويت في مكانة مرموقة بين دول وشعوب العالم فاينما ذهبنا وارتحلنا يشار الينا باننا من ارض الانسانية وقائد الانسانية. نعم اصبح سمو الأمير فخرا ليس لشعب الكويت فقط بل لجميع شعوب الخليج فالكل يغبطنا على هكذا امير احب شعبه حب الاب لابنائه فيكفينا مقولته الشهيرة «هذولا عيالي» التي جسدت اسمى انواع حب الاب لابنائه، فكانت دائما علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة الاب بابنائه احبنا فبادلناه الحب وبعهده ازدهرت الكويت وبدأت عجلة التنمية على الرغم من اننا في منطقة تغلي بالصراعات والحروب والثورات الا انه بحكمته ودبلوماسيته استطاع ان ينأى بنا عن تلك الصراعات والتوترات، فيحق لنا ان نفخر بهكذا قائد.

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

