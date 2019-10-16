عربيات ودوليات

أبو ظبي الوكالات: أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لافتين إلى أنهما مستمرين في تعزيز التعاون بينهما، وذلك خلال الزيارة التي اجراها الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات، امس.

ووصف الشيخ محمد بن زايد، زيارة الرئيس الروسي لدولة الإمارات بـ التاريخية، موضحا أنها تجسد قوة العلاقات بين البلدين. وقال في مؤتمر صحافي مشترك نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وروسيا في جميع المجالات التي تخدم الدولتين، ونرحب ونثمن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق ولي عهد أبوظبي إلى الرحلة التي أجراها الرائد الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، قائلا أشيد بالدعم الروسي في المهمة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

من جانبه، أكد بوتين أن بلاده مستمرة في تعزيز التعاون مع الإمارات، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تشهد تطورا مستمرا. كما نوه إلى أن هناك حوار سياسي غني ومنتظم بين روسيا والإمارات، وأكد على التنسيق المستمر بين روسيا والإمارات بشأن تطورات المنطقة.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبوظبي، وخاصة في قطاعات كالسياحة، وقال إن تدفق السياح الروس على الإمارات نما العام الماضي بنسبة 23% وأضاف أن السياح الروس انفقوا في الإمارات نحو 1.3 مليار دولار وهو رقم قريب من حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 1.7 مليار دولار. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للسائح الروسي لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والإمارات تواصل تطورها وفق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في 2018. وأكد عزم بلاده على مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع أبوظبي، ودعم الإمارات في مجال الفضاء بما فيه حقل ملاحة الأقمار الصناعية.

وقالت مصادر روسية واماراتية ان الزيارة ستشهد تعزيزا للعلاقات الثنائية وتجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات عدة منها الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.كما ستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء اضافة الى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي.

كما تطرقت المباحثات الى مجمل التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك والعمل سويا لاستقرار المنطقة ومكافحة الفكر المتطرف والارهاب وتوقيع الاتفاقيات المتعددة بين الجانبين.

وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، تطورا لافتا في السنوات الماضية على جميع المجالات. ووقع في موسكو العام الماضي، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد للعاصمة الروسية، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واقتصاديا، أقر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بأهمية الاستثمارات الإماراتية في روسيا وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الروسي، حيث بلغ حجم تلك الاستثمارات 7 مليارات دولار، مقابل أكثر من ملياري دولار ضختها روسيا للاستثمار في الإمارات.

وكان بوتين قد وصل امس إلى الإمارات قادما من السعودية، في إطار جولة خليجية، حيث زار الرياض أمس وعقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تضمنت توقيع حزمة من الاتفاقات أبرزها ميثاق تعاون طويل الأمد لـ أوبك+.

