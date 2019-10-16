عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحتا فنيا صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطا بصورة طبيعية في منطقة ياقوتيا بسيبيريا. وعثر على ناب الماموث متكاملا عام 2010، والأهم أن الماموث الضخم صاحب الناب، عاش قبل 30 ألف عام. الى ذلك اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برحلة في حي الطريف التاريخي في منطقة الدرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس». ونشرت واس صورا لولي العهد والرئيس الروسي وهما يتجولان في حي الطريف بمنطقة الدرعية التي شهدت تأسيس الدولة السعودية الأولى. وتجول بوتين رفقة الأمير محمد بن سلمان في الحي التاريخي، وشاهد معالمه التي كانت شاهدة على تأسيس السعودية على يد محمد بن سعود. وزار الرئيس الروسي المملكة للمرة الأولى منذ عام 2007، وكشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن توقيع 30 اتفاقية بين الجانبين في إطار هذه الزيارة.

