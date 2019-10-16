عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب وأجاز فيه أيضا فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا. وبحسب البيان فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

وفي هذا السياق ناقش ممثلو وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الطاقة إمكانية سحب الأسلحة النووية الأميركية من قاعدة جوية في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

وكان المسؤولون يدرسون خيار سحب 50 سلاحاً من قاعدة إنجرليك العسكرية في مقاطعة أضنة بجنوب تركيا، وقد استخدمت القوات الجوية الأميركية والتركية القاعدة الجوية لفترة طويلة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو في بيان «اذا استمرّت العملية التركية فستفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلاً ومتنامية مع عواقب وخيمة محتملة». وأضاف «لتجنّب فرض المزيد من العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يجب على تركيا أن تنهي على الفور هجومها الأحادي الجانب في شمال شرق سورية وأن تستأنف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن» في المنطقة. من ناحيته يهدّد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.

كما اصدر الرئيس الأميركي امرا يعلن فيه حالة الطوارىء الوطنية نظرا للاوضاع المتدهورة في سورية لاسيما عملية «نبع السلام» العسكرية التركية الجارية حاليا في شمال شرق سورية.

وقال الرئيس ترامب للصحافيين انه اصدر قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك «وأي شخص يساهم في العدوان التركي المزعزع للاستقرار في شمال شرق سورية».كما جدد استعداده للتدمير الاقتصاد التركي وباسرع وقت اذا استمرت القيادة التركية «في السير على نهجها الخطير والمدمر». وحول سحب القوات الاميركية من سورية اكد انه سيتم القيام بهذا الامر الا انه اوضح بانه سيتم الابقاء على قوة صغيرة في قاعدة التنف جنوبي سورية لمنع اعادة انتشار عناصر «داعش».

الى ذلك أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية «وضع حدّ لغزو» سورية وإعلان «وقف فوري لإطلاق النار».وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في «مفاوضات مع القوات الكردية في سورية» مشيراً إلى أنّ «الرئيس كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان». وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري. وفقاً لنائب الرئيس الأميركي فإنّ أردوغان تعهّد لترامب «بألاّ يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني».

وأتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي «غير المقبول» والذي أسفر عن «إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين» المنتمين إلى تنظيم «داعش» مشيراً إلى أنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ «إجراءات» ضدّ تركيا بسبب «تقويضها» المهمّة الدوليّة لمكافحة التنظيم. وسارعت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى انتقاد إجراءات الإدارة الأميركية. وقالت بيلوسي في بيان إنّ «الرئيس ترامب أطلق العنان للفوضى وانعدام الأمن في سورية، وإعلانه عن مجموعة من العقوبات ضد تركيا لا يكفي لعكس مسار هذه الكارثة الإنسانية».

