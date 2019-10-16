عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأكراد أن يطلبوا من إمبراطور فرنسا في القرن التاسع عشر نابوليون بونابرت حمايتهم من الهجوم الذي تشنّه تركيا على مناطقهم في شمال شرق سورية. وقال ترامب في تغريدة على تويتر «بعد هزيمة خلافة تنظيم «داعش» بنسبة 100%، أخرجتُ من سورية معظم قواتنا. فلتحمِ سورية والأسد الأكراد ويقاتلوا تركيا في سبيل أرضهم».

وأضاف «لقد قلت لجنرالاتي لماذا يجب أن نقاتل من أجل سورية والأسد لحماية أراضي عدوّنا؟ ليست لديّ أيّ مشكلة في أن يساعد أيّ كان سورية في حماية الأكراد، سواء أكان روسيا أم الصين أم نابوليون بونابرت». وأضاف «آمل أن يسير الأمر جيّداً بالنسبة للجميع، فنحن على بعد 7000 ميل!».وبعيد ساعات على هذه التغريدة أصدر ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهي فوراً هجومها» العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سورية.

ومنذ إعلانه قبل 8 أيام عن سحب القوات الأميركية من مواقع على الحدود التركية السورية، يرسل ترامب إشارات متناقضة إذ إنّه يدعو لتخليص الولايات المتحدة من حروب الشرق الأوسط ويهدّد في الوقت نفسه تركيا بـ»تدمير اقتصادها». ومهّد قرار ترامب سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد الطريق أمام الهجوم التركي، الأمر الذي عاد عليه بانتقادات واسعة داخل بلاده، واعتبر خيانة للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم «داعش».

