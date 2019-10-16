عربيات ودوليات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس إن «الجامعة العربية التي لا تعكس النبض الحقيقي للشارع العربي، وقد فقدت شرعيتها.

ووصف أردوغان، قرار الجامعة العربية السبت الماضي، بخصوص عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سورية، بأنه «متخبط ومتناقض ولن يقدم أو يؤخر» وذلك حسب وكالة «الأناضول» التركية.

وقال: الجامعة العربية لم تقدم قرشاً واحداً للسوريين الهاربين من البراميل المتفجرة.. من أخرج سورية من الجامعة العربية، يسعى لاعادتها اليوم بعد عملية نبع السلام، هذا تضارب!.

وكان إردوغان أكد امس أن العملية التي تخوضها قواته ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية لن تتوقف حتى «تتحقق أهدافنا» العسكرية التركية الدامية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية» يومها السابع امس. وقال في خطاب متلفز من باكو «إن شاء الله، سنسيطر سريعاً على المنطقة الممتدة من منبج إلى حدودنا مع العراق ونضمن في المرحلة الأولى عودة مليون ومن ثم مليوني لاجئ سوري وبكامل إرادتهم» الى بلادهم. وأضاف أنه تم «تحرير» ألف كيلومتر من الأراضي السورية حتى الآن «من المنظمة الإرهابية الانفصالية». وتزعم تركيا إنها تخطط لإقامة «منطقة آمنة» تمتد عبر شمال سوريا تمكنها من إعادة عدد كبير من اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 3,6 ملايين.

وأضاف «إننا الآن نعلن إنشاء منطقة آمنة بطول 444 كيلومترا من الغرب إلى الشرق وبعمق 32 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، سيعود إليها اللاجئون الذين في بلدنا».

في غضون ذلك شنّت قوات سورية الديموقراطية «قسد» هجوما مضادا ضد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في منطقة رأس العين في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.

الى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان الاتصالات جارية لضمان عدم وقوع اشتباكات بين القوات التركية والسورية في شمال شرق الفرات. ونقلت وكالة انباء «انترفاكس» عن بوغدانوف قوله ان موسكو تسعى الى بلورة قاعدة لمعالجة الموقف استنادا الى بنود القانون الدولي ومراعاة مصالح جميع الاطراف المعنية. وكانت روسيا نفت صحة التقارير التي افادت انها وافقت على ان تشمل عملية «نبع السلام» العسكرية التركية الجارية في شمال شرق سوريا مدينة عين العرب (كوباني).

من جهتها أعلنت الحكومة العراقية عن تعزيز انتشار قواتها على الحدود مع سورية ورفع حالة الاستنفار تحسبا لأي عمليات تسلل لعناصر تنظيم «داعش» إلى الأراضي العراقية.

وتأتي خطورة العملية العسكرية التركية بسبب هروب مجموعة من قادة تنظيم «داعش» من سجون قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي تحتفظ بنحو 3 آلاف سجين من أخطر قادة التنظيم.

وبحسب اللواء تحسين الخفاجي، الناطق باسم وزارة الدفاع، فإن الاستعدادات العراقية مكتملة وهي تشمل قوات قيادة الحدود وقيادة عمليات الجزيرة ونينوى، إلى جانب أجهزة وأبراج وكاميرات حرارية للمراقبة، بالإضافة إلى اتصال مباشر مع قيادة «قسد» وكذلك التحالف الدولي من أجل منع حدوث تسرب للإرهابيين وانقيادهم باتجاه العراق.

