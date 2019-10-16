loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


أحمد غلوم رضا تقي أشكناني، (25 عاماً)، شيع، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الاشكنانية، ت: 97939445، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين الأربعة، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 98818816
عبداللطيف عبدالله عبداللطيف الحمد، (64 عاماً)، شيع، الرجال: الشامية، ق8، ش85، ديوان الحمد، ت: 25710831، النساء: السالمية، ق9، ج1، م7، شارع الخليج العربي
صيتة سودان سعيد الشمري، أرملة علي عقاب سعيد الشمري، (74 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان، الصباحية، ق1، ش1، م505، ت: 99507726 - 66217377
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة