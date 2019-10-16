أحمد غلوم رضا تقي أشكناني، (25 عاماً)، شيع، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الاشكنانية، ت: 97939445، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين الأربعة، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 98818816

عبداللطيف عبدالله عبداللطيف الحمد، (64 عاماً)، شيع، الرجال: الشامية، ق8، ش85، ديوان الحمد، ت: 25710831، النساء: السالمية، ق9، ج1، م7، شارع الخليج العربي

صيتة سودان سعيد الشمري، أرملة علي عقاب سعيد الشمري، (74 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان، الصباحية، ق1، ش1، م505، ت: 99507726 - 66217377

إنا لله وإنا إليه راجعون