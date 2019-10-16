دوليه

تعادلت كوريا الشمالية مع ضيفتها وجارتها اللدودة كوريا الجنوبية سلبا امس ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023، في مباراة تركزت الاضواء عليها ولم تكن منقولة مباشرة على الهواء.ورفع المنتخبان رصيدهما الى 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 3 لكل من تركمانستان ولبنان.وتواجه بلدان في حالة حرب عمليا على ملعب «كيم إيل سونغ» في مباراة غير منقولة، دون جماهير كورية جنوبية أو حضور إعلامي أجنبي.

المباراة التي وصفها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بـ «إحدى أكثر المباريات المنتظرة»، كان بالمقدور متابعة مجرياتها فقط من خلال التعليق المباشر على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) المقتصر على التبديلات والانذارات.ونشر الاتحاد الكوري الجنوبي صورة تظهر مدرجات الملعب خالية من الجماهير.وهذه أول مباراة تنافسية تقام في بيونغ يانغ بين الجارتين، وسينتظر الجمهور الجنوبي كثيرا حتى يجهز شريطها لمتابعة مجرياتها.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المعالجة لشؤون الحدود «وعدت كوريا الشمالية بتأمين قرص مدمج يحتوي المشاهد الكاملة للمباراة قبل مغادرة بعثتنا». وتعين على أفراد البعثة ترك هواتفهم المحمولة في سفارة كوريا الجنوبية في بكين (الصين) قبل مغادرتهم، والتواصل مع الفريق في بيونغ يانغ يُعدّ مهمة بالغة الصعوبة.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي : «لا يوجد شيء مضمون في ما يتعلق بالاتصال، لذا علينا استخدام أي شيء يعمل في هذه اللحظة»، مضيفا انهم يعتمدون حاليا على البريد الالكتروني.وحضر المباراة رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو، أحد الاجانب القلائل المسموح لهم بالحضور نظرا لرفض كوريا الشمالية السماح لجماهير الجنوبية بمتابعة اللقاء من مدرجات الملعب.وعشية المباراة الاثنين، حضر المؤتمر الصحافي لمدرب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بنتو خمسة صحافيين من كوريا الشمالية وعضوان من البعثة الجنوبية تعيّن عليهما العودة الى الفندق حيث تتوفر خدمة الانترنت لنشر تفاصيل المؤتمر على الموقع الالكتروني للاتحاد الكوري الجنوبي.

