محلية

تبرز اليوم مواجهة العربي مع الكويت في 05:00 مساء على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة ضمن الجولة الـ 12 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة التي تشهد 3 مواجهات آخرى تجمع اليرموك مع الشباب في 07:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الكويت، الصليبخات مع الجهراء في 05:00، وكاظمة مع برقان في 07:00.

ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة، يليه الكويت والشباب 10 نقاط، واليرموك 9 نقاط، والقادسية والقرين 8 نقاط، ثم كاظمة والجهراء وبرقان والنصر والساحل 7 نقاط، والصليبخات 6 نقاط، واخيرا التضامن 5 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات. وتعتبر هذه الجولة هي الاخيرة قبل ان يتوقف الدوري لمشاركة نادي الكويت في البطولة العربية في المغرب الى جانب بدء إستعدادات المنتخب لبطولة الخليج التي ستقام في الكويت، على ان تستأنف المنافسات في الاسبوع الثاني من ديسمبر المقبل.

