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نظم الاولمبياد الخاص امس برنامجا رياضيا لصغار اللاعبين من ذوي الاعاقات الذهنية على صالة نادي الكويت بمشاركة اكثر من 100 طفل يمثلون 11 حضانة ومدرسة خاصة لذوي الاعاقات الذهنية.واكدت المديرة العامة للهيئة العامة لذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي في كلمة خلال انطلاق البرنامج ضرورة المساواة والدمج لذوي الاعاقة في المجتمع مبينة ان مثل هذه الانشطة الرياضية هي تطبيق عملي لهذا المفهوم الذي يصب في خدمة الاشخاص من ذوي الاعاقة.واوضحت العوضي ان الهيئة هي الداعم الرئيسي لابنائها من ذوي الاعاقة وخدمتهم مشيرة الى انها تشد على يد الاولمبياد الخاص بكل جهوده بما فيه مصلحة هذه الفئة. من جهتها قالت الرئيسة الفخرية للنادي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله في كلمة مماثلة ان مثل هذه الانشطة والفعاليات للصغار تكسبهم الثقة بالنفس وتنمي مواهبهم.واضافت ان النادي يعمل على اعدادهم للمشاركة بالمستقبل في الاولمبياد الخاص لرفع اسم الكويت وتمثيل بلادهم في هذا المحفل الرياضي الكبير لذوي الاعاقات الذهنية.بدورها افادت المديرة الوطنية للاولمبياد الخاص رحاب بورسلي في كلمتها ان هذا البرنامج الرياضي هو احد برامج الاولمبياد الخاص الذي يعنى بإعداد صغار اللاعبين للمشاركة بالمستقبل بالاولمبياد.

