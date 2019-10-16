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أعلن رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد ان 364 لاعبا ولاعبة وإدارياً سيمثلون 28 دولة مشاركة في بطولة آسيا الـ25 للعبة التي تستضيفها الكويت وتبدأ بحفل الافتتاح في 07:00 مساء الاحد المقبل في فندق كراون بلازا، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وثمن المحمد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في مركز الكويت للبولينغ في السالمية الذي يحتضن الحدث الآسيوي، رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء للبطولة ودعمه الكبير لأبنائه الرياضيين بشكل عام وللعبة بشكل خاص، مشددا على ان ذلك ليس غريبا على سموه الذي عود الشباب الكويتي على الوقوف الى جانبه وتشجيعه على الانجازات.

وكشف ان الكويت ستستضيف حدثين مهمين في مركز البولينغ، وهما بطولتا العالم للرجال والسيدات لفئتي الفردي عام 2020 والفرق «مجمع» عام 2021، مشيرا الى ان دورة الكويت الدولية المفتوحة ستنطلق في 31 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك فور ختام البطولة الآسيوية الـ25.

واعلن المحمد ان دورة الكويت المفتوحة المقبلة، تعد من اقوى البطولات في العالم واكبرها من ناحية الجوائز، وهي ستستقطب افضل اللاعبين على الصعيد الدولي،

ووعد الشيخ طلال الجماهير بمفاجآت خلال حفل افتتاح البطولة التي لا تتضمن في العادة جوائز مالية، وهي الحدث الثاني الذي تحتضنه البلاد في مركز الكويت للبولينغ، بعد البطولة الآسيوية للشباب، كاشفا ان الوفد الأسترالي سيكون اول الواصلين اليوم.

وقال «سيتواجد ممثلو لجنتي الاستقبال والاعاشة في مطار الكويت الدولي لاستقبال الوفود والضيوف وتسهيل امورهم وتوفير سبل الراحة لهم، وسينزل هؤلاء في فندقي هوليداي إن وميلينيوم، ونحن نشكر اللجان العاملة في البطولة ونتمنى لها التوفيق وان تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها. كما لا يسعنا هنا سوى ان نشكر مجلس ادارة نادي البولينغ على جهوده في استضافة البطولة ايضا».

وعن حظوظ منتخبي الكويت للرجال والسيدات في البطولة، اجاب «نتمنى التوفيق لهما، ونحن لا نطالبهما بمراكز أولى، بقدر الامل بأن يقدموا المستوى الجيد المتوقع منهما».

وتابع «بالنسبة للسيدات، وضعهن يختلف عن الرجال باعتبارهن طالبات، ورغم ذلك شاركن في معسكرات كان آخرها في البحرين، ونحن لا نطالبهن بمراكز متقدمة في اول مشاركة دولية لهن، بل ان يعملن على الاستفادة بالاحتكاك واكتساب الخبرة قاريا. اما بالنسبة للرجال، فنتمنى ايضا ان يحققوا النتائج المرجوة بعد ان اقاموا معسكرات عديدة آخرها في السويد».

