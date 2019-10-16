دوليه

بلغت اوكرانيا نهائيات كأس اوروبا 2020 للمرة الثالثة تواليا بفوزها على البرتغال 2-1 في مباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه ال700 في مسيرته، في حين انتهت المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وتركيا بتعادلهما 1-1 وباتا على لائحة الانتظار في ما يتعلق بالتأهل الى النهائيات القارية. على الملعب الاولمبي في العاصمة الاوكرانية كييف، تابعت اوكرانيا مفاجآتها في هذه التصفيات بفوزها على البرتغال 2-1 علما بانها كانت في حاجة الى نقطة واحدة لبلوغ النهائيات.والتحقت أوكرانيا بمنتخبات بلجيكا، ايطاليا، روسيا وبولندا التي ضمنت تأهلها في الايام الماضية.

ورفعت أوكرانيا رصيدها الى 19 نقطة من سبع مباريات في صدارة المجموعة أمام البرتغال الثانية (11 نقطة من ست مباريات)، التي باتت مهددة بخسارة مركزها بعد أن تفوقت صربيا على مضيفتها ليتوانيا 2-1 رافعة رصيدها الى 10 نقاط من ست مباريات في المركز الثالث، علمًا أن أول منتخبين يتأهلان عن المجموعات البالغ عددها 10.

وفشل المنتخب الفرنسي في الثأر لخسارته امام تركيا ذهابا 0-2 في قونيا، فسقط في فخ التعادل الايجابي 1-1 معه في باريس.وبات يتعين على المنتخبين الانتظار حتى الجولتين الاخيرتين لتأكيد تأهلهما.

ورفع بطل العالم رصيده إلى 19 نقطة، خلف نظيره التركي الذي يتفوق عليه بفارق المواجهتين المباشرتين وبنفس الرصيد، وأمام أيسلندا الثالثة التي فازت على أندورا 2-0 برصيد 15 نقطة.

وسحقت انكلترا مضيفتها بلغاريا بسداسية نظيفة في صوفيا ضمن منافسات المجموعة الاولى. وباتت انكلترا في حاجة الى نقطة واحدة من مواجهتها لمونتينيغرو الشهر المقبل على ملعب ويمبلي في لندن لبلوغ النهائيات علما بأنها تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة القارية صيف عام 2020.

ورفعت انكلترا رصيدها الى 15 نقطة في صدارة المجموعة متقدمة بفارق 3 نقاط عن تشيكيا و4 نقاط عن كوسوفو الفائزة على مونتينيغرو 2-0 في هذه الجولة وذلك قبل نهاية التصفيات بجولتين.

