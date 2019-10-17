وطن النهار

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى أرض الوطن صباح أمس قادما من الولايات المتحدة الاميركية الصديقة وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح مبتهلين الى الباري عز وجل بأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية. وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد كان في معية سموه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والشيخ مبارك جابر الأحمد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله. وأعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره لاخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية واخلاص احتفاء بعودة سموه الى أرض الوطن العزيز بعد استكمال سموه الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالنجاح مستذكرا سموه بالتقدير المتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحة سموه من قبل الجميع ما كان له أطيب الأثر لدى سموه مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها. مجددا سموه جزيل شكره وامتنانه لاخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره ورفعته واعلاء شأنه.

