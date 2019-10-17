وطن النهار

تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة عودة سموه الى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: الحمد لله حمدا يليق بجلاله والشكر له على نعمه وآلائه والتي تجلت بأن قرت عين الكويت بسلامة وعودة سموكم الميمونة لأرض الوطن مكللة ولله الحمد بنجاح الفحوصات الطبية والتى لها أبلغ الأثر الطيب في نفوسنا.

واذ تغمرنا الفرحة وتشملنا البهجة فإنه يطيب لنا جميعا مواطنين ومقيمين على أرض الكويت الطيبة أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى التهاني والتبريكات مغتنمين هذه المناسبة السارة التي أثلجت صدورنا وبعثت السعادة في نفوسنا لنتوجه جميعا إلى الله العلي القدير بخالص الدعوات القلبية أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم فضله ورعايته وأن يديم على سموكم ثوب الصحة والعافية والهناء لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شكر جوابية الى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ماعبر عنه سموه من مشاعر أخوية طيبة ودعاء صادق وتهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التى تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل مافيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وتحقيق كل مايتطلع إليه من تقدم ونمو وإزدهار.

مسيرة النهضة

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: نحمد الله تعالى حمد الشاكرين ونثني عليه تمام الثناء بأن من على مقام سموكم رعاكم الله وحفظكم بالعودة مكتسيا بفضله وجود كرمه بثوب الصحة والعافية بعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة.

وانني بالاصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي اعضاء مجلس الامة ليسعدنا ويشرفنا ان نرفع لمقام سموكم جزيل آيات التهاني مشفوعة بصادق الدعوات وحالنا حال ابنائك وبناتك من الشعب الكويتي الاصيل والمقيمين على هذه الارض الكريمة التي عادت اليه الروح والسعادة في محياه مبتهلين الى الله العلي القدير ذي الجلال والاحسان ان يمن بكريم فضله وباسط نعمائه على مقام سموكم بتمام العافية والهناء متشحا بأثواب الراحة والاطمئنان لتواصلوا مسيرة النهضة والرخاء والنماء والبناء لكويت العز والسؤدد تحت قيادتكم الحكيمة وان يمتع سموكم بموفور الصحة ودوام الرخاء وان يفيء عليكم بالسلامة من كل شر وسوء ويحفظكم نبراسا وذخرا ورمزا لوطننا العزيز الكويت ولشعبه الوفي المخلص وان يشملكم بعنايته الالهية ورعايته السماوية ويؤيدكم بتوفيقه وعونه انه سميع مجيب الدعاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه معاليه وإخوانه أعضاء مجلس الأمة من تهانٍ ومشاعر طيبة ودعاء صادق بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا سموه أن يسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الغالي ويبارك بجهود أبنائه لتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقية وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته وعلو شأنه وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة عودة سموه إلى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: حضرة صاحب السمو الاخ الشيخ صباح الاحمد امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ان الحرس الوطني قادة وقوات اذ تغمره البهجة والسرور بعودة سموكم الميمونة الى ارض الوطن والى مواطنيكم سالمين غانمين بعد رحلة الفحوصات الطبية والتي كللها الله عز وجل بالتوفيق والنجاح ما بعث الطمأنينة في قلوب جميع محبيكم سائلين المولى جلت قدرته ان يتم نعماؤه ويديم على سموكم اثواب الصحة والعافية وان يحفظكم قائدا مظفرا وربانا موفقا لمسيرة تقدم البلاد ونهضتها.

والله نسأل ان يحفظكم ويرعاكم ذخرا للبلاد.

وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره لسموه ولقادة وقوات الحرس الوطني على ما عبروا عنه من تهان و مشاعر طيبة ودعاء صادق بعودة سموه إلى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات الحضارية على صعيد المسار التنموي الطموح للوطن الغالي وان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

ركب الخير

كما تلقىصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من اخيه الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني بمناسبة عودة سموه إلى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: يسرنا بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وافرادا ان نرفع الى مقام سموكم الكريم خالص تهانينا القلبية بمناسبة عودكم الحميد الى ارض الوطن سالما معافى بعد رحلة سموكم الى الولايات المتحدة الاميركية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالاطمئنان على صحة سموكم.

واذ نتوجه الى الله تعالى بالحمد الجزيل والشكر الوفير ان منَّ على سموكم بالشفاء فان الفرحة لتغمرنا وابناء الكويت الاوفياء وكل من يقطن ارضها الطيبة بعودكم الميمون مبتهلين الى الله في علاه ان يحيط سموكم برعايته ويحفظكم بعنايته وان يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ وطننا العزيز عالي الراية ويمنَّ عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم راعي مسيرة العطاء وقائد ركب الخير والنماء بمؤازة اخيكم سيدي سمو ولي العهد الامين حفظكما الله ورعاكما وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكما.

وقد بعث صاحب السمو امير البلاد رسالة شكر جوابية للشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني اعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه ومنتسبو الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وافرادا من تهان ومشاعر طيبة ودعاء صادق بمناسبة عودة سموه إلى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على الوطن الغالي نعمة الامن والامان والرخاء ويوفق الجميع للدفع بمسيرته التنموية وبما يحقق اهدافها المنشودة ويسدد الخطى لتحقيق المزيد مما يصبوا اليه من تقدم ورقي وازدهار وان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: يشرفني أن أرفع لمقام سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عودتكم بسلامة الله إلى أرض الوطن سائلا الله عز وجل أن يسبغ عليكم نعمه وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لتستكملوا مسيرتكم المباركة لخدمة وطننا الحبيب ودفع مسيرة نهضته وتقدمه وازدهاره.

كما يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد بالغ اعتزازي بما يشهده بلدنا العزيز من تطور ونماء في مختلف المجالات في ظل قيادة سموكم الرشيدة مجددا باسمي وباسم جميع أبناء الكويت عهد المحبة والوفاء داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم لنا خير قائد لخير شعب تقودون بحكمتكم وحنكتكم سفينة وطننا لأعلى قمم المجد والرفعة.

خالص تحياتي وتمنياتي القلبية لسموكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم سبحانه ويسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه عز ومجد كويتنا الغالية ورفاه ورخاء أبنائها الكرام.

عهد زاهر

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عودة سموه الى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها: يشرفني ان اعرب لسموكم حفظكم الله ورعاكم باسمي واخواني الوزراء عن بالغ السعادة والاعتزاز بعودة سموكم الميمونة الى ارض الوطن سالما معافى بعد الفحوصات الطبية التي اجريتموها وتكللت بفضل الله تعالى ثم بفضل دعاء اهل الكويت الاوفياء بالنجاح والشفاء ويطيب لي في هذه المناسبة السعيدة التي ازدانت بها الكويت فرحا وسرورا بعودة سموكم لمواصلة عطائكم وتوجيهاتكم السديدة من اجل دفع مسيرة البناء التي ننعم ونفتخر بها وكانت نبراسا لنا فيما تحقق من انجازات مشهودة في عهدكم الزاهر ان نبتهل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لسموكم حفظكم الله ورعاكم مستذكرين اعمالكم وانجازاتكم ومآثركم الكبيرة تجاه وطننا الذي احببتم اهله ورعيتم مصالحه واعليتم شأنه بين الدول حتى افاء خيره على كثير من الشعوب بفضل سياسة سموكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة وبصيرتكم النافذة وحرص سموكم الدائم على تعزيز مكانته في العالم.

خالص تهانينا وتمنياتنا الدائمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم بموفور الصحة والعافية ولوطننا العزيز بدوام التقدم والازدهار والعزة في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

ودمتم سموكم حفظكم الله.

هذا وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رسالة شكر جوابية لاخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه واخوانه الوزراء من تهانٍ ومشاعر طيبة ودعاء صادق بعودة سموه إلى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلا سموه الباري جل وعلا ان يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويبارك بجهود ابنائه للدفع بمسيرته الطموحة وتحقيق اهدافها التنموية المنشودة وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.

