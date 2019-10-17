وطن النهار

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ان مشاعر الفرح التي عمت الكويت بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن سالما معافى اكدت اصالة شعب الكويت ووحدة صفه.

واعرب الشيخ مبارك في بيان صحافي امس الاربعاء عن سعادة اهل الكويت البالغة وفرحتهم العارمة بالعودة المباركة لصاحب السمو امير البلاد بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الاميركية اجرى خلالها فحوصات طبية تكللت بالنجاح.

واضاف ان دعوات المواطنين لسمو الامير ومشاعر الفرح الفياضة التي عمت الكويت ابتهاجا بعودة سموه سالما معافى اكدت اصالة شعب الكويت وجسدت وحدة صفه وتلاحمه والتفافه حول قيادته الحكيمة وكانت بمثابة تأكيد لولاء شعب الكويت وتجديد البيعة لسموه اميرا للبلاد وقائدا لمسيرتها وراعيا لنهضتها الحديثة.

واوضح ان سمو امير البلاد استطاع خلال رحلته الممتدة ان يجعل له رصيدا كبيرا من الحب والتقدير في كل اسرة وفي كل بيت من بيوت الكويت بأعماله الرائدة وانجازاته الخالدة ونجاحاته الداخلية والخارجية المتواصلة اضافة إلى رعايته الابوية الكريمة لابناء هذا الشعب الذي بادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء.

وقال ان اهل الكويت جميعا يستذكرون بكل فخر واعتزاز وتقدير ما قدمه صاحب السمو امير البلاد منذ ان حمل مسؤولية العمل السياسي في ريعان شبابه حيث كان مشاركا اصيلا وفاعلا رئيسا في بناء مؤسسات الدولة وتوطيد اركانها وبدء نهضتها التي افاءت بالخير على ابنائها.

وذكر ان سمو امير البلاد الذي حمل هموم وطنه وطموحات شعبه حرص منذ البداية على تحقيق تواجد قوي وحضور فاعل للكويت على الساحة الدولية من خلال انتهاج سياسة حكيمة في التعامل مع مختلف الدول وبناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل واعلاء مصالح الشعوب.

واشار الى الاعمال المتميزة التي قام بها صاحب السمو امير البلاد من اجل رفعة شأن الكويت ومبادراته الانسانية وجهوده الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم اضافة الى مواقفه الثابتة تجاه القضايا المختلفة.

وبين ان سموه استطاع ان يحقق لدولة الكويت الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها الابي ورجالاتها العظام وعطائها المتدفق ودورها الإنساني الرائد مكانة عالية في العالم توجتها الامم المتحدة بمنح سموه لقب قائد العمل الانساني وتسمية الكويت مركز العمل الانساني في بادرة فريدة في تاريخ المنظمة الدولية.

واكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سيظل مثالا يحتذى للقائد العظيم والربان الماهر مشيرا الى ان الشعب الذي يحتفل اليوم بعودة امير الانسانية من حقه ان يفخر بزعيمه الذي اجمع قادة العالم كله على حكمته السديدة وبصيرته النافذة.

