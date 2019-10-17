وطن النهار

تشارك جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشعب الكويتي والمقيمين على ارضها الطيبة الافراح والاحتفالات بعودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد العمل الانساني الى ارض الوطن سالما معافى. وعبرت رئيس مجلس امناء جائزة (المعلوماتية) الشيخة عايدة سالم العلي في تصريح صحافي امس الاربعاء عن سعادتها بعودة سمو امير البلاد إلى ارض الخير والعطاء رافعة الى مقام سموه اصدق معاني التهنئة واجمل عبارات التبريكات بمناسبة عودته الميمونة الى كويت الانسانية. كما هنأت الشيخة عايدة الصباح الشعب الكويتي والمقيمين بعودة سموه الى قيادة مسيرة البناء والتطوير في بلدنا الغالي الكويت داعية الله تعالى ان يكرم سموه بطول العمر مع موفور الصحة والعافية وأن تنعم الكويت في ظل قيادته الحكيمة بدوام الأمن والأمان.

