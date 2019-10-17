وطن النهار

باركت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، الشعب الكويتي بمناسبة عودة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء.

وقالت العوضي في تصريح صحافي بهذه المناسبة، انه بالاصالة عن نفسها ونيابة عن العاملين في الهيئة وعن ابنائه ذوي الاعاقة عن سعادتهم الغامرة بتكلل فحوصات سموه بالنجاح وعودته لبلاده الحبيبة، متمنين له موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة شعبه وابنائه الى مزيد من التطور والبناء لكويتنا الغالية.

واوضحت ان الكويت عملت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على المساهمة في المساعدات الانسانية للتخفيف من معاناة الكثير من الشعوب حول العالم كما تعمل جاهدة لايجاد الحياة الكريمة للشعب الكويتي العظيم وكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء.

وقالت العوضي ان سمو امير البلاد يحظى بمكانة كبيرة بين قادة دول العالم ووضع بصمة فريدة بين دول العالم في شتى المجالات وبخاصة المجال الانساني بحيث تم تلقيبه من قبل الامم المتحدة «بقائد العمل الانساني».

واضافت «ان ألسنتنا تلهج بالدعاء الى الباري عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة والعافية وعلى شعبه بالراحة والامان».

