وطن النهار

أعرب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن سعادته بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من رحلة علاجه بالخارج سالما غانما بعد ان مَنَّ المولى عز وجل على سموه بالشفاء، داعيا العلي القدير ان يحفظ سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية. وأشار الموسى إلى، أن عودة سمو الامير إلى وطنه وشعبه هي بمثابة عودة الروح لكل الكويتيين الذين لم يتوانوا طوال فترة غيابه عن الدعاء لسموه بالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الكويت الحبيبة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يبعد عنه أي سوء وأن يبارك في عمره وأن يحفظه للكويت وللكويتيين اميرا ووالدا ومعلما وقائدا للانسانية. وأكد الموسى أن لسموه مسيرة مباركة خالدة في تاريخ الكويت سواء فيما يتعلق بجهوده المتواصلة للحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الخير والازدهار لأبنائها او باعتبار سموه صمام الأمان بالنسبة للكويت و مثالا للبذل والعطاء والتضحية لخدمة بلاده وشعبها وإعلاء مكانتها بين الأمم وتعزيز وجودها في المحافل الدولية.

