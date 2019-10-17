وطن النهار

هنأت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، الشعب الكويتي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن سالما معافى من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء.

وقال رئيس الجمعية راكان بن حثلين في تصريح صحافي: قرت عيونكم يا أهل الكويت بعودة والدنا وقائدنا سالما إلى أرض الوطن، ولنحمد الله على ما أسبغ علينا من نعم الأمن والأمان والسلام ولندعو الله جلت قدرته أن يحفظ الكويت كعهدها دار أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وولي عهده الأمين وأن يحميها وأهلها من كل مكروه.

واعتبر بن حثلين أن هذا اليوم عيد وفرحة عظيمة بالنسبة لنا ككويتيين وكذلك بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية التي تعول كثيرا على حكمة صاحب السمو في معالجة الكثير من الأزمات التي تمر بالمنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته على المكانة التي يحظى بها سمو الأمير لدى شعوب العالم نظرا لعطائه الإنساني اللا محدود.

وأضاف: نحمد الله الذي استجاب لدعوات المحبين لصاحب السمو في كل بقاع الأرض، وأعاده لنا سالما غانما، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

