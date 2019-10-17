وطن النهار

تزامنا مع عودة سمو أمير البلاد سالما إلى أرض الوطن ومع فرحة الشعب الكويتي، عبر موظفو قطاع الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن فرحتهم، بعودة سموه بعد ان منَّ الله بفضله وكرمه عليه بالشفاء، من خلال إقامة احتفالية، شهدت تبادل التهانى وتوزيع الحلوى والورود وصور سموه على موظفي الوزارة وتم خلالها وضع لوحة على شرف عودة سمو الأمير قام الموظفون بالتدوين عليها بما يعبر عن سعادتهم وامتنانهم بعودة سموه، مقدمين خالص التهنئة إلى الكويت وشعبها بعودة سموه إلى أرض الوطن، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وان يحفظ وطننا العزيز تحت قيادة سموه الرشيدة.

