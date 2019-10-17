وطن النهار

أعرب المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبد الله العويصي عن خالص التهاني والتبــريكات بمناسبة عودة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ووصوله إلى وطنه الكويت وشعبه سالما معافى، متمنيا لسموه طول العمر والصحة والعافية.

وأضاف في تصريح صحافي أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة وإدارته التنفيذية وجميع موظفيه يحمدون الله على سلامة سموه وعودته إلى وطنه وأرضه وشعبه الذي يحبه سالما، مضيفا: «نحمد الله على سلامة سموه وقرت عيون أهل الكويت بوصول سموه بين شعبه فقد أسعدتنا رؤيته وأفرحت أهل الكويت جميعا».

وقال العويصي عن مسيرة صاحب السمو أن الكويت ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم تسير قدما إلى طريق الأمن والأمان والنهضة والوحـــــدة الوطنية، حيث استـــــطاع سموه بحكمته وسياسته الخارجية المتزنة أن يجنب الكويت ويلات الحروب والفتن الطائفية، وجعل الكويت مستقرة ومضى بها إلى ساحة الامن والأمان.

