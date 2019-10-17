وطن النهار

بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد سالماً إلى أرض الوطن من الولايات المتحدة الأميركية، شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية المسافرين والعاملين في مبنى الركاب رقم 4 (T4) فرحتهم بالاحتفال بالعودة الغالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الحبيب الكويت.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالماً غانماً إلى ربوع وطنه الحبيب وبين شعبه أهله المحبين الكويت، وقال: «عاد قائدنا وحكيمنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد متوجاً بالصحة والعافية، ونحمد الله على هذه العودة الميمونة لتكمل كويتنا الحبيبة مسيرة العطاء والبناء والازدهار تحت قيادة سموه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد».

وأضاف الجاسم: «يسعدنا أن تشارك الخطوط الجوية الكويتية المسافرين والعاملين في مبنى الركاب رقم 4 فرحتهم بالاحتفال بهذا اليوم البهيج الذي ستظل ذكراه خالدة في قلوب جموع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن».

واختتم الجاسم تصريحه قائلاً: «باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية والادارة التنفيذية وجميع العاملين بها نتقدم بالتهنئة بالسلامة لصاحب السمو أميرنا وللشعب الكويتي سائلاً الله لوطننا الغالي دوام العزة والرفعة والأمن والأمان».

من جانب آخر، هنأت الوكيل بالديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة أحمد الأمير الكويت واسر الشهداء بعودة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سالما الى أرض الوطن. قائلة: «نهنئ أنفسنا بهذه المناسبة العزيزة ونرفع أيدينا متضرعين شاكرين الى المولى العلي القدير عودة صاحب السمو الأمير الى ارض الوطن ليكمل مسيرة قيادته الحكيمة لوطننا الغالي والتي تدفعنا جميعا للنهوض ببلدنا الغالي الكويت والعمل على رفعته وازدهاره».

وبهذه المناسبة قام مكتب الشهيد بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني بتوزيع الهدايا التذكارية على القادمين الى ارض الوطن فرحا بقدوم سموه.

