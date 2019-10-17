وطن النهار

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: نحمد الله سبحانه وتعالى بأن منّ الله على سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رمز الانسانية بالشفاء والعودة الى أرض الوطن سالماً معافى، وأضاف وبهذه المناسبة السعيدة نشكر المولى عز وجل ونهنئ أنفسنا والشعب الكويتي والسعودي والأمتين العربية والاسلامية بالعودة الميمونة لسمو الأمير الى أرض الوطن ونقول قرت أعيننا برؤياك ولما لسمو الأمير من مكانة كبيرة لدى الجميع لمسنا حرارة الشوق بين الشعب و(الأب) وندعو الله أن يديم على صاحب السمو موفور الصحة والعافية وأن يطيل بعمره، وبهذه المناسبة نؤكد على ما تحملة المملكة العربية السعودية من حب وتقدير واعتزاز لحضرة صاحب السمو، والعلاقة الأخوية الصادقة التي تربط خادم الحرمين الشريفين وحضرة صاحب السمو وما يحظى به صاحب السمو من مكانة وتقدير في جميع دول العالم لما يملكه سموه من حكمة وحنكة سياسية ومحبة للسلام جعلته يتبوأ المكانة اللائقة بسموه حفظه الله بين زعماء العالم.

