وطن النهار

احتفالا واحتفاء بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قال سفير قطر الشقيقة لدى الكويت بندر بن محمد العطية: يسرني بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بعد ان منّ الله عليه بالشفاء والعافية، ان اتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد وللكويت الشقيقة حكومة وشعبا بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بعودة قائد الانسانية الى رحاب وطنه سالما معافى ما اشاع الفرح والطمأنينة في قلوبنا جميعاً. ان عودة سموه هي مناسبة فرح غامر وابتهاج كبير لأهل قطر، قيادة وحكومة وشعبا، الذين كانوا يتابعون يوما بيوم ويدعون لسموه بعاجل الشفاء، وان سلامة سموه هي مناسبة عزيزة علينا كما هي لشعب الكويت الشقيقة ولكل محبي السلام في العالم، وذلك نظرا لما يتمتع به سموه، حفظه الله، من مكانة رفيعة وتقدير كبير اكتسبه بمواقفه النبيلة وجهوده المقدرة العظيمة في ارساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم فكان فخراً لنا جميعاً، ونسأل الله العلي القدير ان يحفظه ويرعاه ذخراً للكويت والشعوب الخليجية والعربية والإنسانية جمعاء.

