وطن النهار

ينثر الورد شذاه في كل أنحاء الكويت ويغمر الفرح قلوب أبنائها ابتهاجاً بعودة راعي الدار ورمزها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح.

وبهذه المناسبة السعيدة قال أمين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان أن مشاعر الحب تختلج قلب كل كويتي برؤية سمو الأمير سالما معافى بين أبناء وطنه، لان سموّه قريب من كل مواطن وهو بمثابة الأب والأخ والصديق. يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ولايغيب عن الأذهان مواقف سموّه الانسانية والابوية تجاه شعبه، لذا ليس غريباً أن يعم الفرح الكويتيين لعودة سموّه،

وأضاف: مع عودة سمو الامير الى البلاد تعود الابتسامة مشرقة الى الوجوه، وترفع الأكف الى المولى عزوجل بالحمد والشكر، أن منّ علينا بعودة سموه معافى، ليكمل مسيرة البناء وليقود دفة الأمور بالحكمة التي تميّز بها سموه في ظل ظروف دولية واقليمية بالغة التعقيد.

وقال إنه من الطبيعي أن نعبّر عما يختلج في صدورنا من محبة لسمو الأمير وان نفجر الفرح بداخلنا وفي هذا الصدد أعدت ديوانية شعراء النبط سلسلة برامج احتفالاً وبهجة برؤية سمو أمير البلاد بيننا وهو يرفل بثوب الصحة والعافية، مشيراً الى أن نشاط الديوانية في مهرجان الفرح امتد الى البرامج الشعرية التي تبث في تلفزيون وإذاعة الكويت حيث سيتم استضافة شعراء ينظمون قصائد حب بسمو الامير من خلال مهرجانات وندوات شعرية تنهمر فيها درر الشعر وتنظم حروف المحبة لقائد العمل الانساني وباني نهضة الكويت الحديثة، حيث اعتادت ديوانية شعراء النبط على مواكبة اي مناسبة تمر بالبلاد، مشيراً الى ان عودة سمو الامير تمثّل حدثاً سعيداً يرسم البسمة على الوجوه ويعيد الفرح الى القلوب.

واكد الخمسان ان ديوانية شعراء النبط استعدت لهذا الحدث مبكراً حيث اتخذت جميع الاجراءات للاحتفاء بعودة سمو الامير الميمونة الى ارض الوطن واستنفرت كل امكانياتها للتعبير عن الفرح الكبير.

