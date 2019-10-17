وطن النهار

بلهجة غلبت عليها الفرحة، وظهرت في كلماتها معالم السرور قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في هيئة التطبيقي د. فارس المطيري بمناسبة عودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه علينا اولاً ان نشكر الله الذي استجاب لدعاء الكويتيين ومنّ على «العود» بالصحة والعافية ويجب أن يكون يوم عودته فرحاً يعم البلاد فهو الحصن الحصين للكويت بعد الله. وأضاف: لقد استقبل الشعب الكويتي خبر عودة سموه بتلك التلقائية المعهودة والفطرة الكويتية والفرحة العامرة التي تعكس اواصر المحبة والارتباط الأبوي لان جهود سموه فرضت الاحترام وعلو الصيت لبلاده وشعبه ويجب علينا ايضاً الاقتداء بهذه المثل والقيم العالية سواء في علاقاتنا المجتمعية والمحافظة عليها قولاً وعملاً وسلوكاً على المستويين المحلي والعالمي. وزاد: وبمناسبة عودة سموه معافى يجب ان يكون هناك قرار من الحكومة باعتبار يوم عودة سموه يوم راحة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص دعونا نعبر عن الفرحة الكبرى بعودة والد الجميع.

