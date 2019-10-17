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وطن النهار

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سموه ودّع سفير تايلند

ولي العهد استقبل المبارك والخالد والصالح


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس سفير مملكة تايلند لدى الكويت السفير دوسيت مانابان وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح.
كذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كما استقبل سموه بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح.


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