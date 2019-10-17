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وطن النهار

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القيادة السياسية عزت لبنان


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية الى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية والى الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة احد المواطنين جراء الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة وبسقوط عدد من المصابين وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه لضحية هذه الحرائق الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية الى الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية والى الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة احد المواطنين جراء الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق وبسقوط عدد من المصابين راجيا سموه لضحية هذه الحرائق الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.


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