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النائب الأول عزى بوفاة الشيخ عبدالله آل خليفة


بعث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح ببرقيات تعزية الى قيادات بحرينية بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة. وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأول الثلاثاء ان الشيخ ناصر الصباح بعث البرقيات الى كل من القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة والى وزير الداخلية البحريني الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والى وزير شؤون الدفاع اللواء الركن عبدالله النعيمي. واوضحت ان الشيخ ناصر الصباح اعرب في البرقيات عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى راجيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وشعب مملكة البحرين الشقيقة جميل الصبر وحسن العزاء.


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