الأولى

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا به جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل اريحية وإخلاص احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال سموه الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالنجاح.

واستذكر سموه في بيان أصدره الديوان الأميري امس بالتقدير المتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحة سموه من قبل الجميع ما كان له أطيب الأثر لدى سموه مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها.

وجدد سموه جزيل شكره وامتنانه لقادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا به خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره ورفعته وإعلاء شأنه.

وكان سمو أمير البلاد عاد إلى أرض الوطن صباح امس قادما من الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.

وبادر سمو ولي العهد سمو الأمير عند استقباله بالقول: «قرت عين الكويت بقدومك.. عندنا عيد اليوم بوجودك».

وتلقى سمو امير البلاد رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة عودة سموه الى ارض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح. وقال سموه في رسالته: الحمد لله حمدا يليق بجلاله والشكر له على نعمه وآلائه والتي تجلت بأن قرت عين الكويت بسلامة وعودة سموكم الميمونة لأرض الوطن مكللة ولله الحمد بنجاح الفحوصات الطبية والتى لها أبلغ الأثر الطيب في نفوسنا.

واضاف: واذ تغمرنا الفرحة وتشملنا البهجة فإنه يطيب لنا جميعا مواطنين ومقيمين على أرض الكويت الطيبة أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى التهاني والتبريكات مغتنمين هذه المناسبة السارة التي أثلجت صدورنا وبعثت السعادة في نفوسنا لنتوجه جميعا إلى الله العلي القدير بخالص الدعوات القلبية أن يحيطكم بكريم عنايته وعظيم فضله ورعايته وأن يديم على سموكم ثوب الصحة والعافية والهناء لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية سائلين المولى في عليائه أن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاء فيها: بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء مجلس الامة نرفع لمقام سموكم بجزيل آيات التهاني مشفوعة بصادق الدعوات وحالنا حال ابنائك وبناتك من الشعب الكويتي الاصيل والمقيمين على هذه الارض الكريمة التي عادت اليه الروح والسعادة في محياه مبتهلين الى الله العلي القدير ذي الجلالة والاحسان ان يمن بكريم فضله وباسط نعمائه على مقام سموكم بتمام العافية والهناء متشحا بأثواب الراحة والاطمئنان لتواصلوا مسيرة النهضة والرخاء والنماء والبناء لكويت العز والسؤدد تحت قيادتكم الحكيمة وان يمتع سموكم بموفور الصحة ودوام الرخاء وان يفيئ عليكم بالسلامة من كل شر وسوء ويحفظكم نبراسا وذخرا ورمزا لوطننا العزيز الكويت ولشعبه الوفي المخلص وان يشملكم بعنايته الالهية ورعايته السماوية ويؤيدكم بتوفيقه وعونه انه سميع مجيب الدعاء.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي قال فيها: ان الحرس الوطني قادة وقوات اذ تغمره البهجة والسرور بعودة سموكم الميمونة الى ارض الوطن والى مواطنيكم سالمين غانمين بعد رحلة الفحوصات الطبية والتي كللها الله عز وجل بالتوفيق والنجاح ما بعث الطمأنينة في قلوب جميع محبيكم سائلين المولى جلت قدرته ان يتم نعماءة ويديم على سموكم اثواب الصحة والعافية وان يحفظكم قائدا مظفرا وربانا موفقا لمسيرة تقدم البلاد ونهضتها.

وتلقى سمو امير البلاد رسالة تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد قال فيها: اذ نتوجه الى الله تعالى بالحمد الجزيل والشكر الوفير ان مَنَّ على سموكم بالشفاء فان الفرحة لتغمرنا وابناء الكويت الاوفياء وكل من يقطن ارضها الطيبة بعودكم الميمون مبتهلين الى الله في علاه ان يحيط سموكم برعايته ويحفظكم بعنايته وان يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وان يحفظ وطننا العزيز عالي الراية ويمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم راعي مسيرة العطاء وقائد ركب الخير والنماء بمؤازة اخيكم سيدي سمو ولي العهد الامين وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكما.

كما تلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد هذا نصها: يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عودتكم بسلامة الله إلى أرض الوطن سائلا الله عز وجل أن يسبغ عليكم نعمه وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لتستكملوا مسيرتكم المباركة لخدمة وطننا الحبيب ودفع مسيرة نهضته وتقدمه وازدهاره. واضاف: كما يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد بالغ اعتزازي بما يشهده بلدنا العزيز من تطور ونماء في مختلف المجالات في ظل قيادة سموكم الرشيدة مجددا باسمي وباسم جميع أبناء الكويت عهد المحبة والوفاء، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم لنا خير قائد لخير شعب تقودون بحكمتكم وحنكتكم سفينة وطننا لأعلى قمم المجد والرفعة.

وتلقى سمو امير البلاد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيها: يشرفني ان اعرب لسموكم باسمي والوزراء عن بالغ السعادة والاعتزاز بعودة سموكم الميمونة الى ارض الوطن سالما معافى بعد الفحوصات الطبية التي اجريتموها وتكللت بفضل الله تعالى ثم بفضل دعاء اهل الكويت الاوفياء بالنجاح والشفاء ويطيب لي في هذه المناسبة السعيدة التي ازدانت بها الكويت فرحا وسرورا بعودة سموكم لمواصلة عطائكم وتوجيهاتكم السديدة من اجل دفع مسيرة البناء التي ننعم ونفتخر بها وكانت نبراسا لنا فيما تحقق من انجازات مشهودة في عهدكم الزاهر ان نبتهل الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لسموكم مستذكرين اعمالكم وانجازاتكم ومآثركم الكبيرة تجاه وطننا الذي احببتم اهله ورعيتم مصالحه وأعليتم شأنه بين الدول حتى افاء خيره على كثير من الشعوب بفضل سياسة سموكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة وبصيرتكم النافذة وحرص سموكم الدائم على تعزيز مكانته في العالم.

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد رسائل شكر جوابية لهم ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ودعاء صادق وتهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ونمو وازدهار.

من جانبه عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن اعمق مشاعر الفرح والسرور والارتياح بعودة سمو امير البلاد لوطنه مشافى معافى بعد استكمال فحوصاته الطبية الايجابية في الولايات المتحدة الاميركية. واضاف: وفي هذه المناسبة السعيدة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم ساجدين لله العلي القدير حمدا وشكرا على كريم فضله ونعمته بعد ان من على سموه باكتمال الشفاء وعودته لمواصلة عطائه المعهود في خدمة كويتنا الغالية واهلها الاوفياء وقضايا امته العربية والاسلامية ونسأله تعالى ان يديم على والدنا الغالي وقائد مسيرتنا موفور الصحة والعافية والعمر المديد وان يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه تحت رايته وسند عضده سمو ولي العهد.