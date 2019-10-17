الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء امس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. هذا وقد أعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر به خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها كل الرفعة والازدهار

كما تلقى سمو أمير البلاد اتصالا هاتفيا مساء أمس من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أعرب فيه عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. هذا وقد أعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر به من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين متمنيا له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرفعة والازدهار.