مال وأعمال

على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها دول المنطقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، إلا أن بورصة الكويت تمكنت من تحقيق مكاسب سوقية رأسمالية اقتربت من مستوى نصف مليار دينار في 16 يوماً، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية من مستوى 32.861 ملياراً إلى 33.351 ملياراً بمكاسب قدرها 490 مليون دينار. وقد ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك بواقع أسهم القطاع البنكي بواقع 307 ملايين دينار بالغة 19.69 ملياراً مقابل 19.38 ملياراً، لتصل نسبة إسهام البنوك في مكاسب السوق حوالي 62 في المئة من إجمالي المكاسب. وفي السياق ذاته، أغلقت البورصة تداولاتها أمس على اللون الأخضر تزامناً مع عودة صاحب السمو أمير البلاد إلى البلاد، حيث أشارت التحليلات إلى أن ارتفاع البورصة يعود إلى 3 عوامل رئيسة أبرزها: عودة صاحب السمو أمير البلاد من الولايات المتحدة الأميركية بعد إجراء فحوصات طبية ناجحة، وهو ما أعطى حالة من الثقة والتفاؤل لدى عموم المتداولين بالبورصة وانعكس إيجاباً على السوق. وتمثل العامل الثاني في قرب إطلاق خدمة صانع السوق وهو ما أدى إلى صعود البورصة بشكل إيجابي.

وأشار محللون أن عمليات الشراء الانتقائي التي صاحبت تداولات أمس على الأسهم القيادية وبعض الأسهم النشطة في السوق الرئيس كانت من بين العوامل الرئيسة والتي تواكب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث. وفيما صعد المؤشر العام للبوصة عند الإغلاق بنحو 0.6 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.02 في المئة و0.59 في المئة على الترتيب، شهدت سيولة البورصة ارتفاعاً قدره 91.1 في المئة لتصل إلى 32.25 مليون دينار مقابل 16.88 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول 22.7 في المئة إلى 138.51 مليون سهم مقابل 112.91 مليون سهم.

