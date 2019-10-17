مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً بيوم المعلم، الذي يحتفل بها العالم يوم 5 أكتوبر سنوياً. ولقد قام فريق وحدة الاتصال المؤسسي بتكريم عميلات البنك من المعلمات ومفاجأتهن من خلال اهدائهن باقات الزهور وتوصيلها الى منازلهن وذلك في اطار سعيه للتأثير الايجابي على المجتمع وأفراده.

ومن جانبه، هنأ مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، جميع المعلمين بهذه المناسبة التي يحتفل بها العالم تقديراً لجهودهم البناءة وعطائهم الوفير الذي لا يمكن لأحد أن ينكر جميله على الاطلاق.

وصرح قائلاً: «يحرص «KIB» دائماً على تبني المبادرات التي تعكس أهمية دوره في دعم مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية، ولاسيما التي تتعلق بالمناسبات والتواريخ العالمية، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق الاهتمام الذي يوليه البنك ليوم المعلم الذي يكتسب أهمية خاصة، وذلك ايماناً منه بأن هذا اليوم لا يعتبر يوماً لتكريم المعلمين فحسب، وانما هو تقدير للتعليم الذي يعتبر من أسمى المهن كونه هو مفتاح التنمية وتطوّر الأوطان».

كما سلط ناجيا الضوء على الدور الكبير والأعمال الجليلة التي يقوم بها المعلم في سبيل تنشئة وبناء الأجيال القادمة، الى جانب تسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارات التي تسهم في تكوين شخصيتهم وبالتالي تأهلهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لبلادهم.

يذكر أن برنامج «KIB» الرائد لخدمة المجتمع يسعى لترك تأثير ايجابي على المجتمع بشكل عام وتمكين أفراده بشكل خاص، ولذلك يحرص البنك على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنعكس ايجابياً على مختلف شرائح المجتمع وفئاته.

