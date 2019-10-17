مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني الى تقديم حملات فريدة وخدمات مصرفية متميزة لجميع أفراد العائلة وفي هذا الاطار اختتم البنك حملة «ضاعف عيدية طفلك» والتي تم اطلاقها في يونيو الماضي وذلك باعلان أسماء 20 فائزاً من الأطفال من عملاء باقة زينة.

وقد تم اجراء السحب مباشرة عبر اذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي بنك الكويت الوطني.

وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق حملة «ضاعف عيدية طفلك» بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، حيث تمكن أولياء الأمور الايداع لصالح أولادهم في حساب باقة زينة خلال الفترة الممتدة من 4 يونيو 2019 لغاية 12 سبتمبر 2019، ما سمح لأطفالهم بالدخول في السحب.

وقد فاز في السحب بجائزة نقدية تصل بحد أقصى الى 300 دينار كويتي بناءً على المبلغ الذي تم ايداعه في رصيد الحساب خلال الفترة المحددة كل من: سليمان محمد ابراهيم حاجي، صقر نواف احمد الصالح، العيسى يعقوب محمد كلمد، ساره اسامه محمد القطري، كنزى احمد عبدالرحيم علي، نوري هيثم نوري الكاظمي، جنات اسماعيل حسن البلوشى، شيخه حسين فيصل السالم، محمد عبدالله حجاب الجبلى، تيم محمد عرب، محمد احمد جعفر الصايغ، طلال عبدالرزاق حمد الجوعان، عبدالله عبدالجليل سليمان الحرز، يوسف محمد خلف العيد، يوسف محمد حسين ملك، ليا عبدالله محمدالعوضي، الجود جاسم يعقوب الشاهين الغانم، سلمى احمد عبدالرحيم، وفاء معلى مرتضى، محمد عبدالجليل عبدالله الحرز.

وبهذه المناسبة أعلنت بدور العدساني، من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «سعداء بالاعلان عن الفائزين في حملة ضاعف عيدية طفلك لعملاء باقة زينة الذين نعتز بهم ونسعى الى منح أولياء أمورهم فرصة مميزة من أجل التخطيط الجيد لمستقبل أطفالهم منذ سن صغيرة».

وأشارت العدساني الى أن الهدف من باقة زينة تعريف الأطفال على المبادئ الأساسية الخاصة بكيفية ادارة شؤونهم المالية من سن مبكرة وترسيخ ثقافة الادخار لديهم من خلال تجربة مصرفية مميزة تناسب أعمارهم.

كما أضافت العدساني: «نعد عملاء باقة زينة بالمزيد من المفاجآت التي تتماشى مع اهتمامات عملائنا الصغار خلال الفترة المقبلة لنضيف الى ما نقدمه من باقة متنوعة من المكافآت والأنشطة على مدار العام والتي تم تصميمها خصيصا لتلك الفئة العمرية».

