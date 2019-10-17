مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن تجديد التزامه مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، للمرة الثانية، في توفير الأجهزة الطبية لغير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية في الكويت لـ«ماراثون بنك الخليج 642». وسيتم استخدام هذا الدعم من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي في توفير الأجهزة الطبية مثل: دعامات القلب وأجهزة القوقعة وسماعات الأذن والكراسي المتحركة الكهربائية الى جانب بطاريات القلب. وحول ذلك قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نجدد هذا العام تعاوننا مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي دعمًا لجهودها الكبيرة في توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليفها. نفخر بتنظيم «ماراثون بنك الخليج 642» الذي أصبح علامة فارقة في الفعاليات الرياضية العائلية، ويزيد فخرنا أن يكون لهذه الفعالية مردود ايجابي على المحتاجين. ندعو الجميع للمشاركة في المارثون لدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أنور الحساوي: «نعتمد في جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مبادرات المسؤولية الاجتماعية من الجهات المختلفة في القطاع الخاص. ونسعد لكوننا المستفيد سنويا من «ماراثون بنك الخليج 642» الذي يسهم في مساعينا بشكل مباشر عبر التبرع، وبشكل غير مباشر أيضًا عبر حث الناس على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي. نشكر بنك الخليج على جهودهم المتواصلة وتنظيمهم لهذه الفعالية التي تزيد نجاحًا كل عام».

خلال العام الماضي، حقق «ماراثون بنك الخليج 642» نجاحاً غير مسبوق، حيث شهد حضور أكثر من 7500 مشارك من أكثر من 66 جنسية. ويدعو البنك الجمهور للانضمام والمشاركة في سباق هذا العام، وهو سباق الطريق الوحيد في الكويت الذي يحظى باعتماد الاتحاد الدولي لسباقات الماراثون وسباقات المسافات والاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي سينطلق يوم 16 نوفمبر المقبل.

