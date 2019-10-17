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مال وأعمال

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«بوبيان للبتروكيماويات» تتلقى عرضاً لبيع حصتها في «نفائس»


أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن تلقيها عرضاً لبيع كامل حصتها البالغة 21.12 في المائة في شركة نفائس القابضة. وقالت «بوبيان» في بيان للبورصة ان العرض تم تقديمه للشركة على أساس سعر دينار واحد للسهم، وبقيمة اجمالية تبلغ 21 مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن قيمة الأسهم - محل عرض الشراء - المُحملة في ميزانية «بوبيان» تبلغ 8.36 ملايين دينار، وذلك كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت «بوبيان» أن مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع للنظر في العرض المُقدم في القريب العاجل، موضحة بأنها ستقوم بالافصاح عن الأثر المالي لاحقاً في حال موافقة المجلس على العرض وبعد تنفيذ الصفقة.


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