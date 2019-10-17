مال وأعمال

أقام بنك برقان أخيراً حفله ربع السنوي لتكريم أفضل الفروع والموظفين المتميزين في كل من: الفروع، مركز الاتصال، ادارة المبيعات المباشرة وأجهزة نقاط البيع وذلك للربع الثاني والثالث من عام 2019، وقد تم تكريم «أفضل فروع» و«أفضل موظف في خدمة العملاء» و«أفضل موظف مبيعات» في برج الحمراء. يقام هذا الحفل بشكل دوري تقديراً لجهود الموظفين وأدائهم والتزامهم بمعايير الجودة وحرصهم على تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك.

وحضر الحفل الذي أقيم في جراند سينماز في برج الحمراء كبار مديري البنك والفروع والموظفين المتميزين، حيث قام ناصر القيسي رئيس المجموعة المصرفية الشخصية في بنك برقان، بالاشادة بأداء الموظفين وجهودهم وهنأهم على تلقيهم الشهادات التقديرية وشجعهم على المحافظة على هذا المستوى والجودة في أداء العمل لارضاء العملاء وتسهيل تجربتهم المصرفية.

وأوضح ناصر القيسي أن الأداء المتميز للموظفين كان دليلاً على الاستثمار المستمر للبنك في التدريب والتطوير لدعم العمليات المصرفية الناجحة.

وفي ختام حفل التكريم استمتع الموظفين بمشاهدة فيلم في جراند سينماز.

