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تضمنت قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية

الكويت وهولندا.. اتفاقية النقل الجوي


بروكسل - «كونا»: وقعت الكويت وهولندا اتفاقية النقل الجوي في مدينة لاهاي الهولندية.
وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان ومن الجانب الهولندي المدير العام بوزارة البنية التحتية وادارة المياه يان هندريك.
وقال الفوزان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاقية الجديدة تضمنت قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية لدى كلا البلدين وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون بينهما في مجال امن وسلامة الطيران المدني بما يحقق المرونة التشغيلية لخدمة حركة المسافرين والشحن الجوي.
واكد ان الاتفاقية تأتي ضمن سياسة الادارة العامة للطيران المدني نحو توثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الصديقة وفتح افاق التعاون في مجال النقل الجوي بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين ودعم سياسة الكويت بربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية مع المطارات العالمية.


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