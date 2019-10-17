مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها وقعت عقدين لشراء 23 مركبة إطفاء حديثة، الأول مع شركة محمد عبدالرحمن البحر، وتقوم بموجبه بتوريد 18 مركبة، والثاني مع شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، لتوريد 5 مركبات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، الناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي إن التوقيع جرى في مقر «البترول الوطنية» بالأحمدي، والتي مثلها الرئيس التنفيذي وليد خالد البدر، فيما وقعه عن شركة البحر رئيسها التنفيذي عبدالمحسن المشاري، وعن شركة الخرافي وأولاده مديرها العام أحمد الخرافي.

وأشار العجمي إلى أن الشركة شهدت توسعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، وهو ما وضعها بمواجهة تحديات جديدة لضمان الاستمرار في تأمين سلامة موظفيها والمحافظة على منشآتها.

ونوه العجمي إلى أن دائرة الأمن والإطفاء في الشركة أجرت تقييما شاملا لقدراتها وللمتطلبات التي تكفل أداءها لمهامها على الوجه الأمثل، وقد خلص هذا التقييم إلى التوصية بتحديث أسطول الإطفاء التابع للشركة، وضرورة تدعيمه بمركبات جديدة ومتطورة، من شأنها تعزيز قدرة وكفاءة الشركة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وبالتالي مساعدتها على مواكبة خطط التطوير، ومواجهة التحديات المستقبلية.

