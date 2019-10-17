مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق حملة CLICK مرتين الخاصة بالشباب من عملاء حساب الشباب الجدد والحاليين والتي تهدف إلى منح قيمة إضافية لشريحة حساب الشباب CLICK المُصَمَّم خصيصا بالعديد من المزايا التي تناسب شريحة الشباب وتتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية.

وقال مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان حمد حاجي «نحن في بوبيان نركّز دائما على مواكبة كل المجالات التي تهم شريحة الشباب اليوم مثل التطورات التكنولوجية العصرية والاهتمامات الجديدة التي تشكّل توجهات جيل الشباب الحالي».

وأوضح حاجي أن حملة CLICK مرتين تُعد حملة شبابية خاصة بالعملاء الحاليين والجدد لحساب CLICK، يكون العميل مؤهل خلالها للمشاركة في الحملة عن طريق تسجيل بياناته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيل بيانات شخص آخر من اختياره لدخول السحب أسبوعي والحصول على فرصة لربح هديتين من بنك بوبيان.

وفيما يخص تفاصيل التأهل لدخول السحب، نوّه حاجي أن جميع عملاء CLICK مؤهلون للحصول على فرصة واحدة فقط لدخول السحب بالاضافة الى الشخص المسجل من قبلهم والذي لا يشترط ان يكون من عملاء بوبيان لكن يشترط ان يكون طالباً في جامعة الكويت أو اي مؤسسة من مؤسسات التعليم ويتراوح عمره بين 15 الى 25 سنة.

وأوضح حاجي أن السحب سوف يقام أسبوعياً ويتم الإعلان عن 5 رابحين من عملاء CLICK عن طريق حساب بنك بوبيان على الانستغرام بالاضافة إلى أصدقائهم الـ 5 اللذين تم ترشيحهم ليصل العدد الإجمالي للرابحين إلى 10 فائزين أسبوعياً، يحصلون خلالها على قسيمة هدايا تصل إلى 200 دينار.

من ناحية أخرى قال حاجي أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المنتجات والخدمات التي تستهدف الشباب خاصة في مجال خدمات البنك المصرفية التكنولوجية والتي يعتبر بنك بوبيان رائدا فيها في السوق المحلي.

