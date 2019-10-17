مال وأعمال

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، شركة تابعة لشركة كامكو للاستثمار، عن منح توزيعات نقدية بما قيمتها 12 مليون دولار لعملائه المستثمرين في صندوق غلوبل القناص»GOF I».

وتعد هذه التوزيعات، هي الخامسة عشر التي يقوم الصندوق بتوزيعها على المستثمرين، نتاج لعملية التخارج الناجحة من شركة «طفل المستقبل». كذلك ما ترتب من توزيعات نقدية وتخفيض لرأسمال شركة الخليج الدولية للرعاية الصحية. ففي فبراير من العام 2019، تخارج الصندوق بشكل كلي من «شركة طفل المستقبل» محققاً اجمالي عوائد بنسبة 35 في المئة بما يتخطى القيمة المسجلة عند تمديد فترة الصندوق في عام 2012. جدير بالذكر ان الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها «شركة طفل المستقبل» في عام 2011 قد أسهمت في تعزيز أداء الشركة ومنح توزيعات نقدية بما قيمته 22 مليون دولار . خلال الربع الثالث من عام 2019، أجرت شركة الخليج الدولية للرعاية الصحية، إحدى الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، معاملة ثانية لإعادة شراء الأسهم للمساهمين على أساس تناسبي. وعلق إحسان سنكاي، رئيس قطاع الاستثمارات البديلة في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) قائلا: «نواصل التزامنا تجاه عملائنا، ولا نال جهداً في سبيل تعزيز القيمة المضافة في هذه الأصول والوصول إلى المشترين المناسبين من خلال العمل عن كثب مع الإدارة والمساهمين الآخرين. نحن فخورون بأن صناديق الأسهم الخاصة التي تديرها جلوبل حققت اداءّ متميزاً ساهم في خلق القيمة والتخارج من المحافظ، مما مهد الطريق لتوفير توزيعات نقدية متواصلة لعملائنا». ومن جهته، قال أحمد عبدالله، شريك في إدارة الصندوق: «من خلال المشاركة الفعالة واستراتيجيات خلق القيمة، تمكنا من تنمية الشركات التي يستثمر فيها الصندوق وتحسين الربحية التشغيلية. بفضل الدعم والتوجيه من مجلس الإدارة وفريق إدارة «طفل المستقبل»، استطعنا إحداث التغيير في الشركة ما أدى إلى تحقيق نمو في الأداء التشغيلي والأداء المالي على حد سواء».

بهذه التوزيعات، يرتفع إجمالي القيمة الموزعة للعملاء إلى 223 مليون دولار عبر 25 تخارجاً، بالإضافة إلى الأرباح النقدية المحققة وخفض رأس المال.

