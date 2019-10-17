مال وأعمال

سنغافورة - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط مقتفية أثر مكاسب في الأسهم مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل إلى جانب مؤشرات من أوبك وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنا.

لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ اقتصادي عالمي.

و كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت قد ارتفعت 25 سنتا إلى 58.99 دولارا للبرميل، بزيادة 0.4 في المئة تقريبا مقارنة مع إغلاق اليوم السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 53.04 دولارا للبرميل. وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في نيويورك «يبدأ النفط في أن يشهد مراكز مراهنة على الصعود تُضاف إلى انحسار خطرين كبيرين على الطلب العالمي، الحرب التجارية الأميركية الصينية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

«بينما يُبدو التوصل إلى اتفاق تجارة أوسع نطاقا مستبعدا في المستقبل القريب، فإن مخاطر الحرب التجارية الأميركية الصينية تنحسر».

ومما قدم مزيدا من الدعم، قال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «ستفعل ما بوسعها» مع المنتجين المتحالفين معها لحفظ استقرار سوق النفط لما بعد 2020.

