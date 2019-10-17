مال وأعمال

الجزائر - «كونا»: استحوذت شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) على حصص المجموعتين الاسبانيتين (سيبسا) و(ناترجي) في خط انابيب الغاز الطبيعي (ميدغاز) لتنتزع الشركة الجزائرية الاغلبية في الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر الى اسبانيا.

وقالت (سوناطراك) في بيان «انه بناء على هذا الاتفاق سترتفع حصة (سوناطراك) في خط (ميدغاز) من 43 الى 51 في المئة».وبذلك تصبح سوناطراك المساهم الاكبر في خط ميدغاز بعد موافقة السلطات الاوروبية على الصفقة.

وأفادت الشركة الجزائرية بانها بهذه الاتفاقية ستعزز دورها كمزود موثوق فيه بسوق الغاز في شبه الجزيرة الايبيرية.

