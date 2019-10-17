مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب امس بعد أن كانت قد نزلت بحوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر. كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1482.54 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1486.90 دولاراً للأوقية.

وتلقى الذهب أيضا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونغ كونغ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يشهد عجزا 0.2 في المئة إلى 1736.39 دولاراً للأوقية، ليحوم قرب مستواه المرتفع القياسي عند 1793.93 دولار الذي بلغه يوم الثلاثاء. ونزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.29 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.7 في المئة إلى 882.49 دولاراً.

