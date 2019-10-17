مال وأعمال

أشار بيت التمويل الكويتى « بيتك» الى ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي سجل في أغسطس من العام الحالي 4.6 في المئة وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل النمو في أغسطس 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر أغسطس من عام 2016 أي بنحو 8.7 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 37.9 مليار دينار في أغسطس العام الحالي مقابل 36.2 مليار دينار في أغسطس 2018 .

بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو .

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 798 مليون دينار بنسبة 5.2 في المئة مقارنة مع أغسطس 2018 مسجلةً 16.1 مليار دينار (تمثل 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان في أغسطس 2019)، يليها الائتمان لقطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغت قيمته 740.9 مليون دينار نسبته 7.5 في المئة حين سجلت 10.7 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بقيمة نمو 353.9 مليون دينار أي بنسبة 14 في المئة حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان). يليه الممنوح إلى قطاع الصناعة بنمو بلغ 25.7 مليون دينار أي بنسبة 1.3 في المئة وصولاً إلى 2 مليار دينار (تمثل 5.3 في المئة من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضاً الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 2.9 مليون دينار بنمو بلغ 17 في المئة.

وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وقطاع التجارة، وإلى وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 109.3 مليون دينار و97.5 مليون دينار و44.2 مليون دينار و1.9 مليون دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 6.4 في المئة و2.8 في المئة و4 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي أعلى بنحو طفيف من حصتها في إجمالي الائتمان في العام الماضي البالغة نحو 42.2 في المئة (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.6 في المئة وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة 5.2 في المئة)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 28.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح ، مقارنة مع 27.5 في المئة نفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف عن حصتها في إجمالي الائتمان حين بلغت 70.7 في المئة في أغسطس مقابل 69.7 في المئة في اغسطس 2018.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.8 في المئة من التسهيلات الشخصية في أغسطس 2019 مقارنة مع 75.1 في المئة في أغسطس 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 15.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية أي أقل من حصتها التي شكلت 15.8 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018. أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 8.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2019 أعلى من حصتها التي مثلت 6.7 في المئة في أغسطس 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2019 مقارنةً مع 2.4 في المئة حصتها في أغسطس 2018.

سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.9 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.4في المئة عن حجمها في أغسطس 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيله 0.03 في المئة مقارنة مع يوليو 2019.

القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وبلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.34 مليار دينار في أغسطس مرتفعةً بنسبة 31.2 في المئة عن 1 مليار دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو 5.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 1.27 مليار دينار في يوليو.

